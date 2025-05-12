Газизов рассказал о встрече с Семаком после матча в Махачкале
Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о встрече с тренерами «Зенита» Сергеем Семаком и Виллиамом Оливейрой.
— Работали в «Уфе». Всегда тепло встречаемся, благодарим друг друга. Поддерживаем отношения.
— Будете ли поддерживать их в чемпионской гонке?
— У меня предпочтения за российский футбол. Победит все равно сильнейший. Вот и все.
«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 61 очком после 28-го тура. Далее расположились «Зенит» (60) и ЦСКА (55).
