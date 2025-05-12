Футбол
12 мая, 13:51

Газизов рассказал о встрече с Семаком после матча в Махачкале

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о встрече с тренерами «Зенита» Сергеем Семаком и Виллиамом Оливейрой.

— Работали в «Уфе». Всегда тепло встречаемся, благодарим друг друга. Поддерживаем отношения.

— Будете ли поддерживать их в чемпионской гонке?

— У меня предпочтения за российский футбол. Победит все равно сильнейший. Вот и все.

«Краснодар» лидирует в таблице РПЛ с 61 очком после 28-го тура. Далее расположились «Зенит» (60) и ЦСКА (55).

Сергей Семак
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Зенит
ФК Уфа
Шамиль Газизов
  • НВ

    — Будете ли поддерживать их в чемпионской гонке? — У меня предпочтения за российский футбол. Победит все равно сильнейший. Вот мы и раздвинули булки пред зенитом из Санта Паули :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::relieved:

    12.05.2025

    • «Динамо» — «Спартак»: Сухой ошибочно не удалил Максименко

    Радьков ушел из тренерского штаба махачкалинского «Динамо»
