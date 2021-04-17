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Мостовой рассказал, за счет чего «Зениту» удалось переломить ход игры с «Краснодаром»

22:29
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой 17 апреля в интервью официальному сайту клуба подвел итоги матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (2:2).

— Андрей, каких эмоций сейчас больше: радости от такого важного забитого мяча или досады от потери очков?

— Равномерно. Мне кажется, что после нашего второго гола мы очень сильно давили, и когда прозвучал свисток, все были немного огорчены, потому что мы реально могли дожать и забрать три очка.

— Ничья с вашей точки зрения — несправедливый результат?

— Наверное, по игре он равноценен победе, но с учетом того, как складывались последние минуты, обидно. Были моменты, могли забить. Но ничего — мы вытащили такую тяжелую игру и можем занести это себе в актив.

— За счет чего «Зениту» удалось переломить ход игры?

— За счет свежести, желания. Все игроки, вышедшие на замену, горели желанием, мне кажется, это было видно. Думаю, за счет этого.

— Насколько тяжело выходить на поле при счете 0:2? Какие были указания Сергея Семака?

— Указания давать никакие не нужно — и так все понятно: команда проигрывает 2:0, остается 20 минут, нужно бежать в атаку, брать игру на себя, рисковать. Думаю, в такой ситуации не нужно ничего говорить.

— После матча с «Сочи» вы признались, что немного испугались, когда соперник забил. Были ли сегодня страх, когда «Краснодар» повел 2:0?

— Не то, чтобы страх, но неприятно. Когда такой счет, нужно полностью отдаться игре, рисковать. Страха не было, но понимание было, что нужно делать.

— Опишите момент с забитым мячом. Что произошло? Как решили ударить с лету?

— Мы потеряли мяч, я остался в штрафной площади, а затем — вижу Дуги, вижу огромную зону. Потрясающий пас Дуги, конечно! Ну и я, конечно, попал — получилось так.

После победы над «Краснодаром», «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России с 55 очками в 26 матчах. «Краснодар» идет на 11-й строчке с 35 очками.

Краснодар — Зенит

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-04-17-andrey-mostovoy-vytashchili-takuyu-tyazheluyu-igru-i-mozhem-zanesti-eto-sebe-v-aktiv.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры