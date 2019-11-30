Радимов вспомнил, как фанаты «Спартака» оскорбляли его жену

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением об оскорблениях фанатов в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

— Раньше во время матча со «Спартаком» в Москве весь стадион хором оскорблял мою жену Татьяну Буланову, — цитирует Радимова RT. — Тогда я подошел к Егору Титову и сказал, что просто уйду с поля, если это не прекратится. Конечно, было неприятно. Тут свои эмоции контролировать тяжело. Поэтому Дзюбу я прекрасно могу понять.

Вполне возможно, что Артему это пойдет только на руку. Но думаю, любому человеку будет неприятно, если в его адрес начнут скандировать такие вещи. Дзюба — тоже человек. Один раз что-то крикнули в той адрес, второй... Вечно терпеть невозможно.

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