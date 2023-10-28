Радимов считает «Ростов» фаворитом в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Зенита» и ЦСКА Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча «Ростова» с «Локомотивом».

«Тут интрига — в Ростов приезжает Дзюба, который весной сделал там хет-трик. Я думаю, здесь опять будет очень принципиально. «Ростов» в прошлом туре победил совершенно заслуженно — и по скоростям, и по самоотдаче, и по всему. А глядя на последние матчи «Локомотива», несмотря на то, что он идет наверху, можно сказать о том, что запаса прочности команде не хватает. Плюс — не самый простой переезд для «Локо» на эту игру с учетом логистических проблем, так что «Ростов» в этом матче все же фаворит. Это не тот «Локомотив», что был весной, когда действительно хорошо выглядел», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

После 12 туров «Локомотив» занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Ростов» — 10-й (13 очков).

Матч «Ростов» — «Локомотив» пройдет 28 октября. Начало — в 16:30 мск.