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Сегодня, 08:48

Деменко считает, что игроки «Зенита» позволяют себе вальяжность

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что футболисты «Зенита» часто играют, недооценивая соперников.

«Конечно, столкнется, в любом случае. Когда Мирослав Ромащенко пришел в «Ахмат», мы видели хорошие четыре-пять игр, когда команда всех обыгрывала. Но если брать по составу, «Зенит», играя дома... Тяжело будет «Ахмату». Когда «Зениту» надо выиграть, он в чемпионате России никогда никому не дает шанса. Взять последние сезона четыре: когда им что-то надо, мы видим, как они играют. Недооценка в «Зените», конечно же, существует. Это к тренеру вопросы, почему так, Сергею Богдановичу. Мы видим моменты, когда вальяжность могут себе позволить те же бразильцы. Когда команда собрана, проблем практически не возникает», — приводит слова Деменко «Газета.Ru».

На данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», в активе которого 28 очков. «Зенит» с 23 очками идет вторым. Тройку лидеров замыкают «Крылья Советов» (21).

28 октября «Зенит» встретится с «Ахматом». Начало — в 19:00 мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/10/28/21592537.shtml?updated
Максим Деменко
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Зенит
0
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Деменко призвал Абаскаля определиться с составом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
Результаты / календарь
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30 тур
27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 10 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 10 1 1
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