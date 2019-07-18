"Рад, что продолжу играть в топ-клубе". Александр Ерохин - о продлении контракта с "Зенитом"

Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин, который ранее продлил контракт с сине-бело голубыми, опубликовал новую фотографию в Instagram. 29-летний футболист готов приложить все силы для достижения новых целей с клубом.

"Рад, что продолжу играть в топ-клубе, который всегда ставит перед собой большие цели. Мы стали чемпионами, скоро стартуем в ЛЧ. Еще многое предстоит сделать, и я приложу для этого все силы. Надеюсь, болельщики будут поддерживать нас так же круто, как и всегда!" – подписал фото Ерохин.

Ерохин выступает за сине-бело голубых с июня 2017-го. В прошлом сезоне хавбек стал чемпионом России вместе с "Зенитом", провел 26 матчей за команду, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Ерохин продлил контракт с "Зенитом"

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