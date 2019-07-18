Полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт питерцев. Новое соглашение с 29-летним российским футболистом подписано по схеме "3+1".

Ерохин выступает за сине-бело голубых с июня 2017-го. В прошлом сезоне хавбек стал чемпионом России вместе с "Зенитом", провел 26 матчей за команду, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом» 💙



Новое соглашение с полузащитником подписано по схеме «3+1»: https://t.co/MsQZPHbJXJ pic.twitter.com/SEwbTwCYzd — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 18 июля 2019 г.

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