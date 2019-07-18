Полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт питерцев. Новое соглашение с 29-летним российским футболистом подписано по схеме "3+1".
Ерохин выступает за сине-бело голубых с июня 2017-го. В прошлом сезоне хавбек стал чемпионом России вместе с "Зенитом", провел 26 матчей за команду, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Александр Ерохин продлил контракт с «Зенитом» 💙— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 18 июля 2019 г.
Новое соглашение с полузащитником подписано по схеме «3+1»: https://t.co/MsQZPHbJXJ pic.twitter.com/SEwbTwCYzd
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Опрос
Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-07-18-aleksandr-erokhin-prodlil-kontrakt-s-zenitom.htm
Загрузка...