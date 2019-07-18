16:09 | Футбол — РПЛ

Ерохин продлил контракт с "Зенитом"

3
Обсудить

Полузащитник Александр Ерохин продлил контракт с "Зенитом", сообщает официальный сайт питерцев. Новое соглашение с 29-летним российским футболистом подписано по схеме "3+1".

Ерохин выступает за сине-бело голубых с июня 2017-го. В прошлом сезоне хавбек стал чемпионом России вместе с "Зенитом", провел 26 матчей за команду, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.

 

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020  

Опрос

Кто выиграет чемпионат России по футболу-2019/2020?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-07-18-aleksandr-erokhin-prodlil-kontrakt-s-zenitom.htm

3
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. Старт нового чемпионата
Материалы других СМИ