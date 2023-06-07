Пятибратов не верит, что «Зениту» составят конкуренцию в следующем сезоне

Экс-тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов в комментарии для «СЭ» подвел итоги минувшего сезона в РПЛ.

— Кто вам больше всего запомнился в этом сезоне РПЛ? Например, в «Факел» мало кто верил, думали, что они будут последними в таблице.

— Конечно, «Факел» андердогом был, потому что самый маленький бюджет, футболисты, которые не имели опыта выступления в РПЛ. «Факел» провел сезон выше своих возможностей. Много ярких игроков было.

Если говорить про конкретных футболистов, то мне Пиняев понравился, раскрылся Дзюба, хотя мы знаем, что это топ футболист. Мне понравился прогресс Тикнизяна во второй части чемпионата. Если говорить про игроков, которые постоянно поддерживают свой уровень, то это, конечно же, бразильцы из «Зенита». Это топ уровень. Когда их видишь вживую это что-то.

— Бразильцы, которые играют в «Зените», могут повышать свой класс в России?

— Не могут. Им надо все время конкурировать. Думаю, пройдет время, когда им придется менять чемпионат, потому что они не добирают такого уровня сопротивления, какого хотелось бы. «Зенит» играет со всеми не напрягаясь. Запас огромный. Они играют в сезоне 7-8 матчей. Со «Спартаком» есть сопротивление, с ЦСКА есть, а с «Факелом» «Зениту» скучно играть. У них нет мотивации настоящей.

— Но при этом «Зенит» потерял очки с «Факелом».

— Тяжело настроиться. «Зенит» в разы превосходит любую команду в РПЛ. «Зенит» играет только против себя.

— Верите, что в следующем сезоне может быть какая-то конкуренция?

— Нет. Конкуренции не будет.

— Почему?

— «Зенит» имеет в большом количестве качественных игроков, чем соперник. Это на каждой позиции преимущество. На каком-то этапе ты можешь конкурировать, но на дистанции нет.

— Но при этом вы говорите, что они не всегда мотивированы, может ли вот эта мотивации сыграть ключевую роль?

— Как раз роль тренера — находить нужные слова, нужную ротацию. Сейчас будет свежая кровь. Придут новые голодные наверняка. Искусство тренера — настроить команду в каждом матче.

47-летний специалист возглавлял «Факел» с сентября 2022 по апрель 2023 года. Это был его первый опыт работы главным тренером.