Ветерана «Спартака» Гаврилова выпишут из больницы через пять-десять дней
Василий Гаврилов, сын ветерана «Спартака» Юрия Гладилина, сообщил, что экс-полузащитник красно-белых будет выписан из больницы через пять-десять дней.
«Пять-десять дней — и будет выписан», — приводит ТАСС слова Василия Гаврилова.
30 мая стало известно, что Гаврилов попал в реанимацию, позднее выяснилось, что у ветерана «Спартака» диагностировали инсульт. 7 июня он перенес операцию на сонной артерии.
Помимо «Спартака», Гаврилов выступал за «Динамо», «Локомотив», «Сатурн» и другие российские команды.
Источник: https://tass.ru/sport/17954967
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|
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|
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|8
|8
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|32-45
|32
|
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|30
|8
|6
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|33-50
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|30
|6
|12
|12
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|30
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|
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|3.06
|17:00
|
Зенит – Факел
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
Кр. Советов – Спартак
|1 : 0
|3.06
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 1
|3.06
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|3 : 1
|3.06
|17:00
|
Ахмат – Краснодар
|2 : 2
|3.06
|17:00
|
Оренбург – Динамо
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|3.06
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|3.06
|17:00
|
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|19
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|12
|
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
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Александр Соболев
Спартак
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|И
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Локомотив
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|4
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|1
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