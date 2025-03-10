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10 марта 2025, 11:27

Васютин: «Сравнение с игрой Алиссона мне очень льстит»

Сергей Ярошенко

Вратарь «Акрона» Александр Васютин прокомментировал победу в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов (2:0) и о подготовке команды к кубковому противостоянию со «Спартаком».

— Ваши спасения в первом тайме напомнили игру Алиссона в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль».

— Да, я тоже смотрел этот матч, конечно же. Спасибо, такое сравнение мне очень льстит. Были непростые удары, но я с ними справился. Где-то еще пацаны подстраховали. Самое главное, что мы выиграли. Это очень важная победа. Важные три очка. Еще и бонусом такой эмоциональный и радостный момент с рекордом Артема Дзюбы. Всё хорошо сегодня для нас сложилось.

— Насколько переживали за Волкова, который вышел вместо вас в перерыве?

— Я не переживал. В Сереге я очень уверен.

— Для «Акрона» принципиально важно победить «Крылья» в областном дерби дважды в этом сезоне?

— Главное — взять шесть очков. Это очень помогает нам в турнирной таблице.

— По матчу предыдущего тура с «Пари НН», особенно по второму тайму, показалось, что «Акрон» находится не в лучшей форме. Настолько удалось подправить что-то за неделю?

— В первые часы и дни после поражения в Нижнем Новгороде нам было эмоционально неприятно. Но при этом голову пеплом никто не посыпал. Мы сделали из этого верные выводы, провели анализ и хорошо подготовились к следующей игре. Ничего страшного в Нижнем не случилось. Да, результат плохой, но мы работаем дальше и уже исправились перед своими болельщиками победой в Самаре.

— Через несколько дней у «Акрона» кубковая игра со «Спартаком». Есть ли какие-то цели у команды на Кубок России?

— Пока еще не разговаривали об этом. Вся концентрация была на конкретном матче РПЛ с «Крыльями». Настораживает ли «Спартак»? Сейчас доедем до гостиницы и будем смотреть их матч с «Рубином», готовиться, — цитирует голкипера Metaratings.ru.

«Акрон» после 20 туров занимает 9-е место в турнирной таблице с 25 очками.

Источник: Metaratings.ru
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Александр Васютин
Футбол
РПЛ
ФК Акрон
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2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
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