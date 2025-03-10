Васютин: «Сравнение с игрой Алиссона мне очень льстит»
Вратарь «Акрона» Александр Васютин прокомментировал победу в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов (2:0) и о подготовке команды к кубковому противостоянию со «Спартаком».
— Ваши спасения в первом тайме напомнили игру Алиссона в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль».
— Да, я тоже смотрел этот матч, конечно же. Спасибо, такое сравнение мне очень льстит. Были непростые удары, но я с ними справился. Где-то еще пацаны подстраховали. Самое главное, что мы выиграли. Это очень важная победа. Важные три очка. Еще и бонусом такой эмоциональный и радостный момент с рекордом Артема Дзюбы. Всё хорошо сегодня для нас сложилось.
— Насколько переживали за Волкова, который вышел вместо вас в перерыве?
— Я не переживал. В Сереге я очень уверен.
— Для «Акрона» принципиально важно победить «Крылья» в областном дерби дважды в этом сезоне?
— Главное — взять шесть очков. Это очень помогает нам в турнирной таблице.
— По матчу предыдущего тура с «Пари НН», особенно по второму тайму, показалось, что «Акрон» находится не в лучшей форме. Настолько удалось подправить что-то за неделю?
— В первые часы и дни после поражения в Нижнем Новгороде нам было эмоционально неприятно. Но при этом голову пеплом никто не посыпал. Мы сделали из этого верные выводы, провели анализ и хорошо подготовились к следующей игре. Ничего страшного в Нижнем не случилось. Да, результат плохой, но мы работаем дальше и уже исправились перед своими болельщиками победой в Самаре.
— Через несколько дней у «Акрона» кубковая игра со «Спартаком». Есть ли какие-то цели у команды на Кубок России?
— Пока еще не разговаривали об этом. Вся концентрация была на конкретном матче РПЛ с «Крыльями». Настораживает ли «Спартак»? Сейчас доедем до гостиницы и будем смотреть их матч с «Рубином», готовиться, — цитирует голкипера Metaratings.ru.
«Акрон» после 20 туров занимает 9-е место в турнирной таблице с 25 очками.
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|Зенит
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
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