Васютин: «Сравнение с игрой Алиссона мне очень льстит»

Вратарь «Акрона» Александр Васютин прокомментировал победу в матче 20-го тура РПЛ против «Крыльев Советов (2:0) и о подготовке команды к кубковому противостоянию со «Спартаком».

— Ваши спасения в первом тайме напомнили игру Алиссона в матче «ПСЖ» — «Ливерпуль».

— Да, я тоже смотрел этот матч, конечно же. Спасибо, такое сравнение мне очень льстит. Были непростые удары, но я с ними справился. Где-то еще пацаны подстраховали. Самое главное, что мы выиграли. Это очень важная победа. Важные три очка. Еще и бонусом такой эмоциональный и радостный момент с рекордом Артема Дзюбы. Всё хорошо сегодня для нас сложилось.

— Насколько переживали за Волкова, который вышел вместо вас в перерыве?

— Я не переживал. В Сереге я очень уверен.

— Для «Акрона» принципиально важно победить «Крылья» в областном дерби дважды в этом сезоне?

— Главное — взять шесть очков. Это очень помогает нам в турнирной таблице.

— По матчу предыдущего тура с «Пари НН», особенно по второму тайму, показалось, что «Акрон» находится не в лучшей форме. Настолько удалось подправить что-то за неделю?

— В первые часы и дни после поражения в Нижнем Новгороде нам было эмоционально неприятно. Но при этом голову пеплом никто не посыпал. Мы сделали из этого верные выводы, провели анализ и хорошо подготовились к следующей игре. Ничего страшного в Нижнем не случилось. Да, результат плохой, но мы работаем дальше и уже исправились перед своими болельщиками победой в Самаре.

— Через несколько дней у «Акрона» кубковая игра со «Спартаком». Есть ли какие-то цели у команды на Кубок России?

— Пока еще не разговаривали об этом. Вся концентрация была на конкретном матче РПЛ с «Крыльями». Настораживает ли «Спартак»? Сейчас доедем до гостиницы и будем смотреть их матч с «Рубином», готовиться, — цитирует голкипера Metaratings.ru.

«Акрон» после 20 туров занимает 9-е место в турнирной таблице с 25 очками.