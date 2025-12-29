Путин наградил Галицкого и Гаджиева орденами Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил орденами Дружбы президента «Краснодара» Сергея Галицкого и президента махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиева.

Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Глава государства отметил их заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

В сезоне-2024/25 «Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России.