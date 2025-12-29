ЦСКА продлил контракт с Обляковым до конца сезона-2029/30

ЦСКА объявил о продлении контракта с полузащитником Иваном Обляковым.

Новое соглашение 27-летнего игрока с армейцами рассчитано до конца сезона-2029/30.

Обляков выступает за московский клуб с 2018 года. За это время на его счету 281 матч во всех турнирах, в которых он отметился 35 голами и 45 результативными передачами. В составе ЦСКА он дважды стал обладателем Кубка России и один раз — Суперкубка страны.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 10 миллионов евро.