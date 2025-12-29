Московское «Динамо» сыграет с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого

Московское «Динамо» проведет матч с «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, в рамках международного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge.

Бело-голубые объявили об этом в своем Telegram-канале, опубликовав ролик, повторяющий сцены из фильма «Ирония судьбы».

Турнир пройдет во время сборов бело-голубых в Абу-Даби. Российская команда проведет два матча — 23 и 26 января. Вторым соперником «Динамо» также станет китайский клуб, его имя будет названо позднее.