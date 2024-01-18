Лещук прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Голкипер «Динамо» Игорь Лещук поделился эмоциями после продления контракта с бело-голубыми.

18 января «Динамо» объявило о продлении соглашения с 27-летним вратарем до 2028 года.

«Я благодарен руководству клуба за оказанное мне доверие и возможность продолжить свою карьеру в «Динамо». Хочу также выразить благодарность всем болельщикам за вашу поддержку и веру в меня. Вместе мы — сила! Вперед, «Динамо»! — написал голкипер в своем Telegram-канале.

В текущем сезоне воспитанник «Динамо» провел 11 матчей во всех турнирах, пропустил 14 мячей и 5 раз отыграл на ноль.

После 18 туров «Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков.