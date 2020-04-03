Прядкин прокомментировал возможную доигровку сезона и ситуацию с контрактами игроков

Президент Тинькофф российской премьер-лиги Сергей Прядкин после видеоконференции с участием всех клубов РПЛ рассказал, что он думает о вариантах доигровки сезона и ситуации с контрактами футболистов. Сезон в России прерван из-за пандемии коронавируса.

«Впервые в истории нашей организации мы со всеми шестнадцатью клубами провели совещание в таком режиме, и, несмотря на непривычный формат, оно получилось продуктивным. Главный вопрос — это, конечно, доигровка сезона, — цитирует Прядкина официальный сайт лиги. — У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендацию УЕФА доиграть чемпионат до конца августа.

Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и Лиги. Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти.

Еще одна важная тема — контракты игроков. Вместе с коллегами из ФИФА, УЕФА и РФС мы продолжаем работать над этим непростым вопросом, необходимо найти правильное решение, удовлетворяющие интересы всех сторон и лежащее в правовом поле.Из-за пандемии коронавируса клубы по всему миру сейчас несут колоссальные убытки, и для сохранения финансовой стабильности необходимо идти на компромиссы в вопросе временного снижения зарплат. Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентльменскому соглашению, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую.

Но я уверен, что в сложившихся обстоятельствах все футболисты проявят осознанность и смогут найти взаимопонимание со своим клубами. Более того, я знаю, что многие уже об этом договорились".

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 033 3478 людей. Умерших — 54 369, выздоровевших — 218 864. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

По данным Роспотребнадзора на день 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев заражения коронавирусом в 78 регионах. За весь период умерли 34 зараженных, выздоровел 281 человек.

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