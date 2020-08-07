Президент РПЛ Прядкин ответил на вопрос об отставке

Президент РПЛ Сергей Прядкин в перерыве матча за Суперкубок России «Зенит» — «Локомотив» ответил на вопрос о возможной отставке. По его словам, это возможно, если таким будет решение клубов.

— У вас не было мыслей об отставке? — вопрос Прядкину.

— Наверно, это было бы самым простым решением — бросить все и уйти. Кто-то запускает слухи, но если клубы решат, что я не устраиваю их, то вынесем решение. А пока я работаю. Мне сказали, что я тертый калач, видел много, жизнь помотала. Если примут решение — я готов.

Еще прицепились к моим словам о преемнике, но я же говорил не об этом! Незаменимых не бывает, и на моем посту тоже. А как клубы выберут, так и будет. Я достаточно сильный человек, я не хочу сказать, что великий. Если клубы решат — будем разговаривать. А пока я готов работать на благо российского футбола. (Гоша Чернов)