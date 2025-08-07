Гаджиев о сумме трансфера Жедсона в «Спартак»: «Бред, если честно. Это раздражает людей»

Президент Fight Nights и болельщик «Спартака» Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о стоимости перехода полузащитника Жедсона.

«Чуть-чуть бред, если честно. Это раздражает людей. Есть эмоциональный момент — полузащитник является важным игроком, но он не может выдавать очевидный результат для широкой публики. И эти 25 миллионов не раз припомнят. Нападающий забивает — скажут, что не зря потратили. С полузащитником будет одна осечка — спросят, зачем его взяли», — сказал Гаджиев «СЭ».

«Спартак» объявил о переходе Жедсона 31 июля. 26-летний португалец подписал контракт на 4 сезона — до 2029 года. Трансфер стал самым дорогим в истории московского клуба. В «Бешикташе» заявили, что красно-белые заплатили 20,7 миллиона евро, также в сделке предусмотрены потенциальные бонусные выплаты до 7,2 миллиона евро.

