7 августа, 23:00

Africafoot: «Генчлербирлиги» ведет переговоры о переходе форварда ЦСКА Койта

Руслан Минаев

«Генчлербирлиги» ведет переговоры с ЦСКА о трансфере нападающего Секу Койта, сообщает Africafoot.

По данным источника, турецкий клуб намерен заплатить за 25-летнего малийца 3 миллиона евро. Впрочем, «Генчлербирлиги» планирует сначала арендовать форварда с правом выкупа.

Контракт Койта с ЦСКА действует до лета 2027 года. В этом сезоне на его счету 1 голевой пас в 5 играх.

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург? Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.

Источник: Africafoot
ФК Генчлербирлиги
ФК ЦСКА (Москва)
Секу Койта
