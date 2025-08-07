Макеев: «Спартак» популярнее «Зенита». На любом выезде мы ощущали себя как дома»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист «Спартака» Евгений Макеев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Спартак» популярнее «Зенита». Он как был народной командой, так ею навсегда и останется. Когда я играл за красно-белых, мы приезжали в Питер, и даже там была большая поддержка. Даже в Санкт-Петербурге есть жители-болельщики «Спартака». Это о многом говорит. Красно-белые фанаты нас всегда поддерживали. Это всегда было ярко и классно. На любом выезде мы ощущали себя как дома, потому что болельщиков было очень много», — сказал Макеев «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.