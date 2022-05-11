Промес: «Мне хорошо в России, это мой второй дом. Хочу ли я получить гражданство? Без комментариев»

Промес не стал отвечать на вопрос о возможном получении российского гражданства

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не стал отвечать на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«У каждого есть свое мнение. Я свое оставлю при себе. Мне хорошо в России, я ее всегда поддерживаю. Это мой второй дом. Хочу ли я получить российское гражданство? Без комментариев», — сказал Промес.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого нидерландец выступал за московскую команду с августа 2014 года по август 2018 года.

В сезоне-2021/22 30-летний футболист забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 28 матчах за «Спартак».