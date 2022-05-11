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Промес: «Исключение России из еврокубков — политическая история. Неправильно, что спортсмены страдают»

Нападающий «Спартака» Промес назвал неправильным исключение российских клубов из еврокубков
Севастиан Терлецкий
,  
Сергей Федоров
Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что не поддерживает исключение российских клубов из еврокубков.

«Исключение России — политическая история. Здесь особо ничего комментировать не могу. Считаю, неправильно, что спортсмены страдают. Мне нравится в «Спартаке» и Москве, я чувствую себя здесь хорошо. Исключение России из еврокубков — печальное событие, но я не могу ничего поделать, поэтому не хочу об этом говорить. Надеюсь, в будущем ситуация изменится во всем мире», — сказал Промес.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 российские клубы не будут выступать в еврокубках. Несмотря на отстранения, Россия продолжает оставаться членом ФИФА и УЕФА.

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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
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Краснодар

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Спартак

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