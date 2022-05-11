Нападающий «Спартака» Квинси Промес заявил, что не поддерживает исключение российских клубов из еврокубков.

«Исключение России — политическая история. Здесь особо ничего комментировать не могу. Считаю, неправильно, что спортсмены страдают. Мне нравится в «Спартаке» и Москве, я чувствую себя здесь хорошо. Исключение России из еврокубков — печальное событие, но я не могу ничего поделать, поэтому не хочу об этом говорить. Надеюсь, в будущем ситуация изменится во всем мире», — сказал Промес.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Из-за этого сборная России не смогла сыграть в стыковых матчах ЧМ-2022, а «Спартак» был исключен из плей-офф Лиги Европы.

2 мая УЕФА объявил, что в сезоне-2022/23 российские клубы не будут выступать в еврокубках. Несмотря на отстранения, Россия продолжает оставаться членом ФИФА и УЕФА.