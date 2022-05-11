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Джикия: «Проигрыш «Зениту» в первом круге был обидным, но в Москве будет новая игра»

Капитан «Спартака» Джикия поделился ожиданиями от матча против «Зенита»
Сергей Федоров
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России и поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Только сегодня играл в новой роли. Две победы есть, пока все нормально. Футболисты «Енисея» уважительно вели себя на поле. Было много фэйр-плэя. Нормально относились друг к другу.

— Зачем летали на матч с «Уралом»?

— Не первый раз так делаю. Я капитан команды, поэтому всегда должен быть с ней. Ничего необычного в этом нет. Поднятие командного духа? Не знаю. Была уверенная победа. Думайте, как хотите. Я посчитал, что важно в этот момент быть с командой, Жиго тоже был с командой.

— Какая у тебя мотивация перед «Зенитом»?

— Наш проигрыш в первом круге был обидным. Но это будет новая игра. Соперник уже будет в качестве чемпиона. Впереди два тура, для нас важно набирать очки и подниматься.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая, начало — в 16.30 (мск). В первом круге красно-белые проиграли команде из Санкт-Петербурга на выезде со счетом 1:7.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
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Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
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 - : -
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