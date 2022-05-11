Джикия: «Проигрыш «Зениту» в первом круге был обидным, но в Москве будет новая игра»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Енисеем» (3:0) в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России и поделился ожиданиями от предстоящего матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита».

— Только сегодня играл в новой роли. Две победы есть, пока все нормально. Футболисты «Енисея» уважительно вели себя на поле. Было много фэйр-плэя. Нормально относились друг к другу.

— Зачем летали на матч с «Уралом»?

— Не первый раз так делаю. Я капитан команды, поэтому всегда должен быть с ней. Ничего необычного в этом нет. Поднятие командного духа? Не знаю. Была уверенная победа. Думайте, как хотите. Я посчитал, что важно в этот момент быть с командой, Жиго тоже был с командой.

— Какая у тебя мотивация перед «Зенитом»?

— Наш проигрыш в первом круге был обидным. Но это будет новая игра. Соперник уже будет в качестве чемпиона. Впереди два тура, для нас важно набирать очки и подниматься.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 15 мая, начало — в 16.30 (мск). В первом круге красно-белые проиграли команде из Санкт-Петербурга на выезде со счетом 1:7.