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«Произошла небольшая ошибка». Газизов рассказал о травме Кокорина

22:44
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин. Фото ФК «Спартак»
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Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с травмой нападающего Александра Кокорина. Форвард присоединился к красно-белым этим летом, но до сих пор не дебютировал в их составе из-за повреждения.

— Когда Кокорин залечит травму?

— С Кокориным произошла небольшая ошибка. Мы начали неправильное восстановление, поэтому все затянулось. Он тренируется в общей группе, это хороший знак. Саша — топовый футболист, он прекрасно понимает свои ощущения, мы с ним работаем в тесном контакте, и слышим Сашу, и сами работаем. Произошли кое-какие моменты, но все позади. (Севастиан Терлецкий)

Спартак — Локомотив

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