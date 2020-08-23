«Произошла небольшая ошибка». Газизов рассказал о травме Кокорина

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию с травмой нападающего Александра Кокорина. Форвард присоединился к красно-белым этим летом, но до сих пор не дебютировал в их составе из-за повреждения.

— Когда Кокорин залечит травму?

— С Кокориным произошла небольшая ошибка. Мы начали неправильное восстановление, поэтому все затянулось. Он тренируется в общей группе, это хороший знак. Саша — топовый футболист, он прекрасно понимает свои ощущения, мы с ним работаем в тесном контакте, и слышим Сашу, и сами работаем. Произошли кое-какие моменты, но все позади. (Севастиан Терлецкий)