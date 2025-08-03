Булыкин о матче «Зенит» — ЦСКА: «Ожидаю напряженный матч и результативную ничью»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча «Зенита» и ЦСКА в 3-м туре РПЛ. По мнению экс-форварда, армейцы имеют шанс остановить вице-чемпиона на его поле.

«Зенит» у себя дома фаворит. Он все сделает, чтобы хорошо выступить и набрать очки. Но, несмотря на это, думаю, что ЦСКА сумеет отобрать очки. «Зенит» будет владеть преимуществом, но верю и надеюсь, что армейцы смогут ему что-то противопоставить. Ожидаю напряженный матч и результативную ничью — 2:2», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч «Зенит» — ЦСКА в воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге начнется в 18.00 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.