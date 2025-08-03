«Спартак» повторил клубный антирекорд по забитым голам после трех туров — два гола

«Спартак» сыграл вничью с «Акроном» (1:1) в матче третьего тура РПЛ. Красно-белые повторили свой антирекорд по забитым голам после трех туров — два гола, сообщает Opta Sports.

Два гола после первых трех туров у «Спартака» также было в сезонах-2011/12, 2018/19 и 2021/22.

В то же время в сезоне-2025/26 «Спартак» забил на 1,6 гола меньше ожидаемого (3,6 xG).

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

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