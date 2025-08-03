«Акрон» — «Спартак»: второй раз Кукуяну помощь ВАР не понадобилась — пенальти назначен правильно

На 90+3-й минуте матча 3-го тура чемпионата России «Акрон» — «Спартак» судья Павел Кукуян самостоятельно принял верное решение, наказав Романа Зобнина 11-метровым ударом. В том эпизоде спартаковец собирался сыграть в мяч, но действовал неаккуратно в своей штрафной площади и совершил фол по неосторожности, ударив по ноге Жилсона Беншимола.

Повода для вмешательства ВАР не возникло — рефери поступил правильно.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

03 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

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