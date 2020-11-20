«Проект не вышел из госэкспертизы». В Тамбовской области объяснили ситуацию со стадионом
Первый заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Ирина Ларцева прокомментировала ситуацию с реконструкцией домашнего стадиона «Тамбова».
— «Тамбов» уже долгое время не играет на родном стадионе. Как руководство региона относится к тому, что клуб, представляющий Тамбовскую область, играет в Саранске?
— Мы размещали информацию. Стадион «Спартак» находится на реконструкции, сейчас проходит третий этап. Возникли сложности с экспертизой. Средства из бюджета на реконструкцию выделены. Соглашение с городом, который является собственником стадиона, заключено. Пока из экспертизы проект не выйдет, какие либо дальнейшие действия проводить невозможно. Поле изменилось, освещение тоже. Стадион стоит на русле реки Студенец, поэтому есть определенные проблемы. Принимаются меры, но это не значит, что по мановению волшебной палочки появится 10 тысячный стадион. Без проекта такие вещи не делаются. Без государственной экспертизы бюджетные средства затратить невозможно. Кто возьмет на себя ответственность поставить трибуны на русло Студенца без проекта, без экспертизы? (Константин Колмаков)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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