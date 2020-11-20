«Проект не вышел из госэкспертизы». В Тамбовской области объяснили ситуацию со стадионом

Первый заместитель начальника управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Ирина Ларцева прокомментировала ситуацию с реконструкцией домашнего стадиона «Тамбова».

— «Тамбов» уже долгое время не играет на родном стадионе. Как руководство региона относится к тому, что клуб, представляющий Тамбовскую область, играет в Саранске?

— Мы размещали информацию. Стадион «Спартак» находится на реконструкции, сейчас проходит третий этап. Возникли сложности с экспертизой. Средства из бюджета на реконструкцию выделены. Соглашение с городом, который является собственником стадиона, заключено. Пока из экспертизы проект не выйдет, какие либо дальнейшие действия проводить невозможно. Поле изменилось, освещение тоже. Стадион стоит на русле реки Студенец, поэтому есть определенные проблемы. Принимаются меры, но это не значит, что по мановению волшебной палочки появится 10 тысячный стадион. Без проекта такие вещи не делаются. Без государственной экспертизы бюджетные средства затратить невозможно. Кто возьмет на себя ответственность поставить трибуны на русло Студенца без проекта, без экспертизы? (Константин Колмаков)