Нападающий "Зенита" Артем Дзюба заявил, что его команде сложно вскрыть оборону "Динамо" в матче 25-го тура премьер-лиги.

- Как увидели состав, стало поняло, что защищаться будут восемь человек, - сказал Дзюба в эфире канала "Матч Премьер". - Сложно вскрыть такую оборону. Приезжают к нам и защищаются в восемь человек.

Они уповают на контратаки и стандарты. Тяжело играть. Они разрушают и все. Надо, наверное, дальними ударами бить.

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