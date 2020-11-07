Президент «Урала»: «Слишком много внимания уделяем теме судей. Они же тоже живые люди!»
Президент «Урала» Григорий Иванов — о теме судейства в Тинькофф РПЛ.
— Некоторые специалисты считают, что после заявления Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата, красно-белых начали судить по-другому, лояльнее. У вас нет опасений на этот счет перед встречей с москвичами?
— Считаю, слишком много внимания уделяем этой теме.
— Разве?
— Зачем лишний раз давить на арбитров? Они же тоже живые люди! А ведь некоторые стали повторять за Леонидом Арнольдовичем: мол, и мы снимемся!
— Напрасно?
— Понятно, что Федун сказал это на эмоциях. Бывает. И потом понеслось... Я даже одному руководителю как-то позвонил и пошутил: «А мы чемпионат-то доиграем, если все снимутся?». К чему я это говорю?
— К чему?
— Давление на арбитров возросло. Теперь они боятся допустить ошибку. Не очень понимаю, когда всех собак вешают на судей. Футболисты ведь тоже порой с двух метров не забивают. Конечно, если работа рефери предвзята, это одно дело. Тогда, естественно, надо наказывать. А лишний раз без особых оснований ругать... Зачем? У них незавидная доля. Но они выбрали такую профессию. Должны быть крепки духом. Все равно считаю, что у нас наблюдается прогресс в судействе. И я призываю поддерживать наших арбитров — чтобы почувствовали уверенность в себе. (Виталий Айрапетов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.