Президент «Урала»: «Слишком много внимания уделяем теме судей. Они же тоже живые люди!»

Президент «Урала» Григорий Иванов — о теме судейства в Тинькофф РПЛ.

— Некоторые специалисты считают, что после заявления Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата, красно-белых начали судить по-другому, лояльнее. У вас нет опасений на этот счет перед встречей с москвичами?

— Считаю, слишком много внимания уделяем этой теме.

— Разве?

— Зачем лишний раз давить на арбитров? Они же тоже живые люди! А ведь некоторые стали повторять за Леонидом Арнольдовичем: мол, и мы снимемся!

— Напрасно?

— Понятно, что Федун сказал это на эмоциях. Бывает. И потом понеслось... Я даже одному руководителю как-то позвонил и пошутил: «А мы чемпионат-то доиграем, если все снимутся?». К чему я это говорю?

— К чему?

— Давление на арбитров возросло. Теперь они боятся допустить ошибку. Не очень понимаю, когда всех собак вешают на судей. Футболисты ведь тоже порой с двух метров не забивают. Конечно, если работа рефери предвзята, это одно дело. Тогда, естественно, надо наказывать. А лишний раз без особых оснований ругать... Зачем? У них незавидная доля. Но они выбрали такую профессию. Должны быть крепки духом. Все равно считаю, что у нас наблюдается прогресс в судействе. И я призываю поддерживать наших арбитров — чтобы почувствовали уверенность в себе. (Виталий Айрапетов)

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