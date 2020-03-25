Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что команда, скорее всего, будет продолжать тренировки на следующей неделе.

— Я пока не знаю. Думаю, команда все равно будет тренироваться. Нельзя ребят оставлять без тренировок. Будем собираться, может, ненадолго, но будем работать.

— Будет работать сам клуб?

— Пока непонятно. Еще посмотрим (Дмитрий Зимин)

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за распространения коронавируса.