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Президент «Урала» — о нерабочей неделе: «Нельзя ребят оставлять без тренировок. Будем ненадолго собираться»

17:57
Григорий Иванов. Фото ФК "Урал".
Григорий Иванов. Фото ФК "Урал".
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Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отметил, что команда, скорее всего, будет продолжать тренировки на следующей неделе.

— Я пока не знаю. Думаю, команда все равно будет тренироваться. Нельзя ребят оставлять без тренировок. Будем собираться, может, ненадолго, но будем работать.

— Будет работать сам клуб?

— Пока непонятно. Еще посмотрим (Дмитрий Зимин)

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за распространения коронавируса.

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