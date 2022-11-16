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Короман — о возможном переходе Сычевого в «Црвену Звезду»: «Просто зачем? У нас таких футболистов много»

Короман заявил, что не видит смысла в трансфере Сычевого в «Црвену Звезду»
Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Динамо» и «Црвены Звезды» Огенен Короман высказался о возможном трансфере Владимира Сычевого из «Оренбурга» в белградскую команду. Сербская команда сделала предложение по российскому нападающему.

«Да, «Црвена Звезда» интересуется им. Но я слышал, что президент «Оренбурга» не знает об этом. Если честно, такие вещи вообще смешные, потому что это политика. Пригласить игрока из России, чтобы сербы и россияне видели, что в Сербию приглашают игроков из РПЛ. Это смешно», — цитирует Коромана Eurostavka.ru.

Также сербский экс-нападающий заявил, что бюджета на покупку игроков из РПЛ не хватит ни у одного клуба чемпионата Сербии, кроме «Црвены».

«Все знают, что сербы любят Россию, мы всегда будем поддерживать ее. Но у нас таких футболистов много. Просто зачем? Я очень уважаю футболиста Сычевого, но у нас есть такие игроки. Это политическая ставка», — добавил Короман.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Оренбург» 17 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 2 голевые передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, равна 500 тысячам евро, но в клубе заявляли, что оценивают игрока намного дороже.

Источник: https://eurostavka.ru/news/football/prosto-zachem-u-nas-takih-futbolistov-mnogo-ognen-koroman-o-sychevom-v-tsrvene-zvezde
Огнен Короман
ФК Оренбург
ФК Црвена Звезда
Владимир Сычевой
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4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 - : -
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