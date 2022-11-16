Короман заявил, что не видит смысла в трансфере Сычевого в «Црвену Звезду»

Бывший футболист «Динамо» и «Црвены Звезды» Огенен Короман высказался о возможном трансфере Владимира Сычевого из «Оренбурга» в белградскую команду. Сербская команда сделала предложение по российскому нападающему.

«Да, «Црвена Звезда» интересуется им. Но я слышал, что президент «Оренбурга» не знает об этом. Если честно, такие вещи вообще смешные, потому что это политика. Пригласить игрока из России, чтобы сербы и россияне видели, что в Сербию приглашают игроков из РПЛ. Это смешно», — цитирует Коромана Eurostavka.ru.

Также сербский экс-нападающий заявил, что бюджета на покупку игроков из РПЛ не хватит ни у одного клуба чемпионата Сербии, кроме «Црвены».

«Все знают, что сербы любят Россию, мы всегда будем поддерживать ее. Но у нас таких футболистов много. Просто зачем? Я очень уважаю футболиста Сычевого, но у нас есть такие игроки. Это политическая ставка», — добавил Короман.

В текущем сезоне 26-летний форвард сыграл за «Оренбург» 17 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 2 голевые передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, равна 500 тысячам евро, но в клубе заявляли, что оценивают игрока намного дороже.