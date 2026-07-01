Франция разгромила Швецию и вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Франции переиграла Швецию в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 — 3:0. Игра прошла на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США).

На 45-й минуте форвард Килиан Мбаппе открыл счет. В начале второй половины Брэдли Барколя удвоил преимущество французов, а затем Мбаппе оформил дубль и довел счет до крупного. Нападающий французской команды Майкл Олисе записал на свой счет две голевые передачи и вышел в лидеры ЧМ-2026 по ассистам.

У Мбаппе теперь 18 голов на чемпионатах мира за карьеру. По этому показателю он занимает второе место в истории турнира. Больше только у аргентинца Лионеля Месси — 19.

В 1/8 финала чемпионата мира Франция встретится с Парагваем, который во вторник, 30 июня, в серии пенальти переиграл Германию.