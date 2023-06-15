Гордеев поделился мнением о Роберто Карлосе

Бывший тренер «Анжи» Андрей Гордеев поделился мнением о легендарном бразильском футболисте махачкалинцев Роберто Карлосе.

«Мы тогда работали в паре с Роберто Карлосом. Он тогда только закончил играть и отлично знал, что нужно футболистам. Когда я давал какое-то не то упражнение, он меня поправлял: «Андрей, это ерунда, не надо давать такое. Эти упражнения не имеют отношения к футболу». Роберто — удивительный человек. Его можно брать на любые переговоры. Если на встрече Роберто, она сто процентов пройдет успешно. Люди при виде его сразу меняются в лице. У него сумасшедшая энергетика. При этом сам он непосредственный парень. Однажды мы зашли с ним в какой-то брендовый магазин. Он набрал себе кучу всего. Я спрашиваю: «Зачем тебе столько? Ты ведь почти каждый день в спортивном ходишь». Он отвечает: «Да ладно, я потом в любом случае это все раздарю», — приводит слова Гордеева Sport24.

Карлос выступал за «Анжи» в 2011-2012 годах. Всего за клуб он провел 28 матчей, забил пять мячей и отдал три результативные передачи.