Борис Ротенберг: «Мы хотим побеждать в каждой игре»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал «СЭ» победу своей команды над ЦСКА (0:1) в матче 28-го тура Тинькофф РПЛ.

— Сегодня был настоящий день команды. Команда выстояла. Я всегда добивался одного, чтобы создать команду в любом виде спорта. Если есть команда, значит будет результат. Сегодня мы увидели команду, которая достигла результата — победу. Они уже зарекомендовали себя на какой-то результат.

— Чего вы хотите в этом чемпионате?

— Мы хотим побеждать в каждой игре.

— Вам интересен этот проект без еврокубков?

— Мы же развиваем спорт в России, поэтому нам всегда спорт интересен, каким бы он ни был. Будем развивать его здесь, насколько это возможно, а там дальше уже жизнь покажет, как будет двигаться спорт: и европейский, и мировой.