Полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе надеется, что команда получит медали по итогам сезона

Полузащитник «Сочи» Георгий Мелкадзе рассказал о целях команды в чемпионате после победы над ЦСКА в 28-м туре Тинькофф РПЛ (1:0).

— Учитывая твое спартаковское прошлое, был ли этот матч для тебя особенным?

— Мне кажется, надо уже закрыть этот вопрос. На любой матч против сильной команды, ты всегда по-другому настраиваешься.

— Вы догнали «Динамо» по очкам.

— Теперь надо обыграть «Динамо» и все.

— Не обидно, что Лиги чемпионов не будет как раз тогда, когда можете второе место занять?

— Обидно, конечно, в какой-то степени. Но что сейчас поделаешь, раз такая ситуация.

— Присутствует ли мотивация то, что вы получите медали?

— Да, конечно. Есть такая мотивация — вписать свое имя в историю. Мы молодой клуб, первый раз медали, надеюсь, получим.

«Сочи» одержал третью победу подряд и набрал 52 очка. Команда Владимира Федотова догнала идущее вторым «Динамо».

В следующем туре чемпионата России «Сочи» сыграет с «Нижним Новгородом» 13 мая.

(Дмитрий Барулев)