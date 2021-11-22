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Президент РПЛ уделил внимание взаимодействию с Роспотребнадзором

16:58
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По ходу презентации концепции стратегического развития президент РПЛ Ашот Хачатурянц уделил внимание взаимодействию с Роспотребнадзором по вопросу проведения матчей чемпионата России в период пандемии коронавируса, сообщает сайт РПЛ.

Он предложил клубам предварительно обращаться в лигу по содействию в диалоге с ведомством. В коммуникации с управлением Роспотребнадзора по Москве РПЛ будет взаимодействовать вместе с руководством РФС, а в региональные отделения обращаться напрямую.

22 ноября на общем собрании Тинькофф РПЛ состоялись выборы президента лиги. Участники собрания единогласно проголосовали за избрание исполнявшего обязанности президента Ашота Хачатурянца, который был единственным зарегистрированным кандидатом

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27402.html

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Иван Шитик все материалы автора

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