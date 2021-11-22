Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц прокомментировал свое избрание на этот пост.

«Спасибо за поздравления, — сказал Хачатурянц. -Мне очень нравится цифра 7. Может, с нее все удачно начнется. На собрании я рассказал, как прошел аудит. За этот месяц был завершен аудит компании. Результаты для некоторых были неожиданными. Понятно, что с этим делать дальше.

Был представлен проект концепции стратегического развития. Сама программа — более серьезный документ. Был представлен именно проект. Договорились, что в трехмесячный срок мы получим обратную связь. Я знаю, что была утечка материала из этой стратегии. Это процентов 20 от той полноценной стратегии, которую мы бы хотели представить".

Ранее Ашот Хачатурянц был исполняющим обязанности президента РПЛ. Он стал седьмым руководителем лиги. Полномочия президента действуют пять лет.