Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Клубы РПЛ обсудили перенос 22-го тура в интересах сборной России

16:55
Теги:

22 ноября в офисе Тинькофф российской премьер-лиги состоялось заседание общего собрания, сообщает сайт РПЛ.

Участники обсудили обращение РФС и тренерского штаба сборной России об изменении дат проведения матчей 22-го тура премьер-лиги, чтобы обеспечить национальной команде полноценную подготовку к стыковым играм за право выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре.

По проекту календаря на сезон-2021/22 матчи 22-го тура запланированы на период с 18 по 20 марта, в то время как стыковые матчи между европейскими сборными состоятся 24 и 29 марта в формате плей-офф (полуфиналы и финалы).

Клубы согласились на перенос тура РПЛ, однако отложили обсуждение новых дат. Участники готовы рассмотреть как перенос всех матчей 22-го тура, так и частичный. После обсуждения новые даты матчей должны утвердить и бюро исполкома РФС, и УЕФА.

Дополнительная информация:

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_27402.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
В Югре ввели обязательную самоизоляцию для непривитых от COVID-19
0
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты