Клубы РПЛ обсудили перенос 22-го тура в интересах сборной России

22 ноября в офисе Тинькофф российской премьер-лиги состоялось заседание общего собрания, сообщает сайт РПЛ.

Участники обсудили обращение РФС и тренерского штаба сборной России об изменении дат проведения матчей 22-го тура премьер-лиги, чтобы обеспечить национальной команде полноценную подготовку к стыковым играм за право выхода на чемпионат мира-2022 в Катаре.

По проекту календаря на сезон-2021/22 матчи 22-го тура запланированы на период с 18 по 20 марта, в то время как стыковые матчи между европейскими сборными состоятся 24 и 29 марта в формате плей-офф (полуфиналы и финалы).

Клубы согласились на перенос тура РПЛ, однако отложили обсуждение новых дат. Участники готовы рассмотреть как перенос всех матчей 22-го тура, так и частичный. После обсуждения новые даты матчей должны утвердить и бюро исполкома РФС, и УЕФА.