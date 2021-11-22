Президент РПЛ Хачатурянц обозначил свою позицию по лимиту на легионеров

Президент Тинькофф РПЛ Ашот Хачатурянц поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

— Какое у вас видение по лимиту?

— Вопрос лимита стоит остро и достаточно давно. Он не напрасно беспокоит клубы. На сегодняшний день отсутствует здоровая конкуренция среди доморощенных футболистов. Мы не можем говорить сейчас о полной отмене лимита. После согласования с клубами, форма 10+15 будет представлена...

На данный момент в РПЛ действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут находится на поле одновременно.