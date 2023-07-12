Алаев: «Не буду говорить, что поменяю объявление календаря с 14 на 21 день. Идет работа»

Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в организации работают на следующим циклом календаря.

— Есть понимание за сколько недель должны объявлять календарь?

— По регламенту это 14 дней. Мне кажется, что это очень мало. Сейчас говорить, что поменяю объявление календаря с 14 дней до 21 — не буду. Идет работа над следующим циклом календаря.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не понимает по какому принципу составляется календарь РПЛ и Кубка России.