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Сегодня, 16:30

Алаев: «Не буду говорить, что поменяю объявление календаря с 14 на 21 день. Идет работа»

Константин Белов
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что в организации работают на следующим циклом календаря.

— Есть понимание за сколько недель должны объявлять календарь?

— По регламенту это 14 дней. Мне кажется, что это очень мало. Сейчас говорить, что поменяю объявление календаря с 14 дней до 21 — не буду. Идет работа над следующим циклом календаря.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не понимает по какому принципу составляется календарь РПЛ и Кубка России.

РПЛ
Александр Алаев
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3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
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10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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