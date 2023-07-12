Рахимов рассказал об уходе Алана Дзагоева из «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об уходе из команды Алана Дзагоева.

«Алан не продлил контракт. Так обычно бывает. У него есть опыт, мастерство. Но, к сожалению, так все складывается. Мы надеемся, что на эту позицию приедет игрок», — сказал Рахимов.

33-летний полузащитник выступал за «Рубин» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 20 матчей в первой лиге, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.