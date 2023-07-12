Рахимов рассказал об уходе Алана Дзагоева из «Рубина»
Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался об уходе из команды Алана Дзагоева.
«Алан не продлил контракт. Так обычно бывает. У него есть опыт, мастерство. Но, к сожалению, так все складывается. Мы надеемся, что на эту позицию приедет игрок», — сказал Рахимов.
33-летний полузащитник выступал за «Рубин» с сентября 2022 года. В сезоне-2022/23 он провел 20 матчей в первой лиге, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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15
|Рубин
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
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|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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