Президент "Ростова": "Мне все равно, как Еременко и Попов играли в "Спартаке". Они – топ-футболисты"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнян в интервью для программы "Инсайдеры" на "Матч Премьер" подтвердил, что его администрация приняла решение выделить сверхсредства для подписания контрактов с двумя экс-футболистами "Спартака" Романом Еременко и Ивелином Поповым. При этом его не смущала их неудачная практика в красно-белом клубе.

– Это было не мое, а наше совместное решение. И мне все равно, как они играли в "Спартаке". Они футболисты высочайшего уровня. Топ-игроки, – сказал Арутюнян.