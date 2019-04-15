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Президент "Ростова": "Мне все равно, как Еременко и Попов играли в "Спартаке". Они – топ-футболисты"

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Президент "Ростова" Арташес Арутюнян в интервью для программы "Инсайдеры" на "Матч Премьер" подтвердил, что его администрация приняла решение выделить сверхсредства для подписания контрактов с двумя экс-футболистами "Спартака" Романом Еременко и Ивелином Поповым. При этом его не смущала их неудачная практика в красно-белом клубе.

– Это было не мое, а наше совместное решение. И мне все равно, как они играли в "Спартаке". Они футболисты высочайшего уровня. Топ-игроки, – сказал Арутюнян.

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