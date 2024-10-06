Арутюнянц — о результатах «Ростова»: «Что-то делаем не так. Ситуацию нужно будет исправлять»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц в разговоре с «СЭ» поделился мнением о результатах команды в последних матчах текущего сезона.

«Что-то делаем не так. Тренерский штаб во время паузы на сборные все переосмыслит и примет решение. Ситуацию нужно будет исправлять. Одна — две победы и все будет нормально», — сказал Арутюнянц «СЭ».

«Ростов» с 12 очками после 11 туров идет на девятом месте в РПЛ. Команда Валерия Карпина не забивает в четвертом матче чемпионата подряд.

Александр Абустин