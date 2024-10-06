Шамар Николсон: «Мог бы проявить себя гораздо лучше во Франции»

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон оценил свое выступление за французский «Клермон» в сезоне-2023/24.

27-летний ямаец выступал во Франции на правах аренды из «Спартака». Он провел 28 матчей, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

«Как бы оценил свой сезон во Франции? Моя работа — забивать голы. Поэтому оценил бы французский этап своей карьеры как средний. Думаю, что мог бы проявить себя гораздо лучше. Но мне было ментально тяжело, когда я покинул «Спартак» и перешел в «Клермон». Потому что французская лига — это очень сильный чемпионат», — цитирует Николсона Legalbet.

В текущем сезоне Николсон после возвращения из сыграл в шести матчах за «Спартак», отличившись тремя голами и двумя результативными передачами.