Чернов: «Вернусь через месяц, возможно, перед следующим сбором национальной команды»

Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сроках восстановления после полученной травмы.

«Состояние уже получше. Вернусь через месяц, возможно, перед следующим сбором национальной команды или после него», — сказал Чернов «СЭ».

В текущем сезоне Чернов сыграл в 6 матчах за «Спартак» во всех турнирах. 2 сентября у футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости.

(Александр Абустин)