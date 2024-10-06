Чернов: «Вернусь через месяц, возможно, перед следующим сбором национальной команды»
Защитник «Спартака» Никита Чернов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о сроках восстановления после полученной травмы.
«Состояние уже получше. Вернусь через месяц, возможно, перед следующим сбором национальной команды или после него», — сказал Чернов «СЭ».
В текущем сезоне Чернов сыграл в 6 матчах за «Спартак» во всех турнирах. 2 сентября у футболиста был диагностирован перелом пятой плюсневой кости.
(Александр Абустин)
Положение команд
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|11
|8
|2
|1
|23-4
|26
|
2
|Краснодар
|10
|7
|3
|0
|18-5
|24
|
3
|Локомотив
|10
|8
|0
|2
|25-14
|24
|
4
|Динамо
|10
|6
|2
|2
|18-10
|20
|
5
|Спартак
|11
|5
|4
|2
|17-9
|19
|
6
|ЦСКА
|10
|5
|2
|3
|19-6
|17
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Акрон
|11
|3
|3
|5
|16-20
|12
|
9
|Ростов
|11
|3
|3
|5
|13-20
|12
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|2
|5
|9-14
|11
|
11
|Пари НН
|11
|3
|2
|6
|11-21
|11
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|4-8
|10
|
13
|Химки
|10
|1
|5
|4
|9-16
|8
|
14
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
15
|Факел
|10
|1
|3
|6
|4-17
|6
|
16
|Ахмат
|11
|0
|6
|5
|7-20
|6
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30 тур
|5.10
|14:00
|
Акрон – Пари НН
|2 : 2
|5.10
|16:30
|
Зенит – Оренбург
|1 : 0
|5.10
|19:00
|
Спартак – Ростов
|3 : 0
|5.10
|19:00
|
Рубин – Ахмат
|2 : 0
|6.10
|14:00
|
Факел – Динамо Мх
|- : -
|6.10
|16:30
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|6.10
|19:00
|
Краснодар – Химки
|- : -
|6.10
|19:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|7
|1
|2
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|8
|1
|1
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