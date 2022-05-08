Источник: Ашот Хачатурянц покинет пост главы РПЛ по окончании сезона

Глава РПЛ Ашот Хачатурянц по собственному желанию по окончанию нынешнего сезона оставит свой пост, утверждает «Чемпионат».

«Из-за сложившейся ситуации Хачатурянц не видит у себя будущего в статусе главы РПЛ», — сообщил один из источников.

При этом сохраняется вохможность, что Хачатурянц продолжит заниматься российским судейством. Для него это «является принципиальным моментом».

Ашот Хачатурянц был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ в октябре 2021 года. Тогда он заменил ушедшего в отставку после многоих лет работы на этом посту Сергея Прядкина.

Официально назначение Хачатурянца на пост президента РПЛ было утверждено 22 ноября.