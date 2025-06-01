Николич сообщил, что Тороп подписал новый контракт с ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что голкипер Владислав Тороп продлил контракт с клубом.

«Слава Тороп подписал новый долгосрочный контракт с клубом. До 2030 года, по-моему. Он наше настоящее и наше будущее. Он правильный парень», — сказал Николич в эфире «Матч ТВ».

Тороп является воспитанником ЦСКА. За основную команду армейского клуба он выступает с 2021 года. В нынешнем сезоне 21-летний вратарь провел 13 матчей за красно-синих во всех турнирах, пропустив 5 мячей и девять раз сыграв на ноль.