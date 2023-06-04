Президент «Оренбурга» заявил, что Личка продолжит работу с командой в следующем сезоне

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» заявил, что главный тренер команды Марцел Личка продолжит работу в следующем сезоне РПЛ.

«Марцел продолжит работать с командой. У него контракт. С сегодняшнего дня он работает по новому контракту», — сказал Еремякин «СЭ».

«Оренбург» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял седьмое место, набрав 46 очков.