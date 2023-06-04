«Ахмат» проведет летние сборы в Кисловодске

«Ахмат» опубликовал даты и место летних учебно-тренировочных сборов команды.

Как сообщает пресс-служба клуба, «Ахмат» проведет летние сборы в Кисловодске. Первые сборы начнутся 17 июня и продлятся до 1 июля. Второй этап подготовки пройдет с 5 по 17 июля. Команда сыграет несколько контрольных матчей. Спарринг-партнеры определятся позднее.

«Ахмат» по итогам сезона РПЛ-2022/23 занял пятое место, набрав 50 очков.