Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:04

Президент «Оренбурга» об интересе к Дзюбе: «Никогда у нас не было никакого интереса к нему»

Президент «Оренбурга» резко отреагировал на информацию об интересе к Дзюбе
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию об интересе клуба к Артему Дзюбе.

«И весной, и летом, и сейчас все об одном и том же. Никогда у нас к нему никакого интереса не было», — цитирует Еремякина РИА «Новости Спорт».

Ранее пресс-служба Федерации футбола Турции форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба разорвал контракт с клубом.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221107/dzyuba-1829611949.html
Артем Дзюба
Футбол
ФК Адана Демирспор
ФК Оренбург
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Зенит» поплыл после первого же провала. Скандал с Чистяковым — шанс для конкурентов?
«Он сломал мое эго, раздавил меня». Как Майкл Джексон взбесил Майка Тайсона, не узнав его
Российский военный дважды выкинул брошенные в него гранаты ВСУ
В США назвали тягчайшее преступление Байдена
Daily Mail узнала о реакции Макрона на слова Путина о Хиросиме и Нагасаки
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита»: провал в «Адане Демирспор»
В Турции заявили, что разрыв контракта Дзюбы был инициативой «Аданы Демирспор»
В «Трабзонспоре» ответили на вопрос об интересе к Дзюбе
Нападающий «Торпедо» Лебеденко: «Любая команда РПЛ хочет видеть Дзюбу в своем составе»
Оглушительный провал Дзюбы в Турции. Итальянцы не воспринимают российского форварда
Булыкин считает, что Дзюбе нужно продолжить карьеру в России
Источник: инициатива расторжения контракта с Дзюбой исходила от «Аданы Демирспор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение «Ростова» в матче с «Динамо»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 45-7 39
2
 Спартак 16 10 3 3 38-17 33
3
 Ростов 16 9 5 2 29-22 32
4
 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
5
 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
6
 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
7
 Краснодар 16 7 4 5 30-24 25
8
 Оренбург 16 7 1 8 28-36 22
9
 Сочи 16 6 4 6 25-32 22
10
 Кр. Советов 16 5 5 6 19-22 20
11
 Урал 16 5 3 8 19-28 18
12
 Н. Новгород 16 4 4 8 19-27 16
13
 Факел 16 1 10 5 21-31 13
14
 Локомотив 16 3 4 9 19-32 13
15
 Химки 16 3 3 10 16-34 12
16
 Торпедо 16 1 3 12 7-28 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.11 19:00
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
12.11 14:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
12.11 16:30
Торпедо – Зенит
 - : -
12.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
13.11 14:00
Оренбург – Краснодар
 - : -
13.11 16:30
Химки – Сочи
 - : -
13.11 19:30
Динамо – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 13
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 15 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 15 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости