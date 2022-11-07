Президент «Оренбурга» об интересе к Дзюбе: «Никогда у нас не было никакого интереса к нему»

Президент «Оренбурга» резко отреагировал на информацию об интересе к Дзюбе

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин отреагировал на информацию об интересе клуба к Артему Дзюбе.

«И весной, и летом, и сейчас все об одном и том же. Никогда у нас к нему никакого интереса не было», — цитирует Еремякина РИА «Новости Спорт».

Ранее пресс-служба Федерации футбола Турции форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба разорвал контракт с клубом.